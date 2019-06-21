Murat Akıncı'nın dolandırdığı kadınların ortaya çıkarmasının ardından Zerrin Özer 36 saatlik eşine boşanma davası açtı. Hâl böyle olunca herkes Zerrin Özer'in eşinin dolandırıcı olduğuna inandığını düşündü. Ama aslında Zerrin Özer'in kafası hâlâ karışık ve hâlâ eşiyle aynı evde kalıyor. Komşularının söylediğine göre de evden bağrış sesleri, korkunç küfürler hiç eksik olmuyor.

(Murat Akıncı, Zerrin Özer'in evine girerken)

20 YILLIK DOSTU VE ŞOFÖRÜNÜ KOVDU

Öte yandan sanatçının şoförü Nail Bey, Zerrin Özer'i uyarıyor. Murat Akıncı ve annesi Sevilay Hanım da bunu fark edip şoförün kovulmasına sebep oluyorlar.

Böylece Zerrin Özer hem şoförünü hem de 20 yıllık dostunu kendinden uzaklaştırmış oluyor. Zaten ana oğlun istediği de tam olarak bu; sanatçının yanında kafasını karıştıracak kimsenin kalmaması.

'ONLAR OĞLUMLA EVLENEMEDİĞİ İÇİN BÖYLE YAPIYOR'

Sevilay Hanım, Zerrin Özer'in evinden çıkarken görüntülendiğinde oğlu ve kendisi hakkındaki iddialara: "Öyle bir şey yok. Bunlar yalan haber. O kadınlar oğlumla evlenmek isteyip evlenemedikleri için böyle yapıyor." diyerek cevap verdi.

(Murat Akıncı'nın annesi Sevilay Hanım Zerrin Özer'in evinden çıkarken)

ZERRİN ÖZER EŞİNİN ANNESİYLE AYNI YAŞTA

Zerrin Özer 61 yaşında ve eşi Murat Akıncı 34 yaşında. Yani çiftin arasında 27 yaş fark var ve Murat Akıncı'nın annesi Sevilay Hanım da Zerrin Özer ile yanı yaşta.

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