Haluk Bilginer ‘Şahsiyet’ dizisinde canlandırdığı ‘Agah Beyoğlu’ karakteri ile New York’ta düzenlenen ‘47. Uluslararası Emmy Ödülleri Töreni’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçilmişti.

Zerrin Tekindor 2012’de aşk yaşamaya başlayıp 2017’de ayrıldığı eski sevgilisi Haluk Bilginer için “Gurur duydum ve çok mutlu oldum. Haluk Bey’e tebrik mesajı attım” diye konuştu.

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Zuhal Olcay'dan boşandıktan sonra Aşkın Nur Yengi ile evlenen, ondan da 2012'de boşanan Haluk Bilginer'in, daha sonra meslektaşı Zerrin Tekindor ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Aşkın Nur Yengi'nin bir röportajında "Beni bugüne kadar bir tek ihanet üzdü" demesi, Haluk Bilginer'in Yengi'yi, Zerrin Tekindor ile aldattığı şeklinde yorumlanmıştı.

6 yıldır birlikte olan çift ayrılma kararı almıştı.





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