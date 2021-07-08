Zerrin Tekindor’a yönetmen oğlu Hira Tekindor büyük bir sürpriz yaptı. Oyuncunun en sevdiği dizi ‘Downton Abbey’in çekildiği İngiltere’deki Highclere Şatosu’na götürdü. Bu sürpriz karşısında çok sevinen Zerrin Tekindor, şöyle konuştu:

“Hiracığım bana şahane bir jest yaptı. Bayıldığım dizi ‘Downton Abbey’nin çekildiği yere getirdi. Arabadan inene kadar gözlerim kapalıydı. ‘Şimdi bakabilirsin’ dedi ve dizinin müziğini dinletti. Şahane bir andı.”





'HİRA'YLA ÇALIŞMAYI ÇOK SEVİYORUM'

Öte yandan karantina sonrası ilk kez tek kişilik bir oyunda oynayacağını söyleyen Tekindor, “Çok farklı bir oyun olacak. Eylül gibi çalışmalara başlayacağız. Bunları düşünmek bile kendimizi iyi hissettiriyor" demişti.

Yeni projesinde oğlu Hira ile çalışacağını söyleyen Tekindor, "Bu oğlum Hira’yla üçüncü oyunum olacak. Onunla çalışmayı çok seviyorum. Kendimi rahat ve güvende hissediyorum. Çünkü detaylara çok dikkat ediyor ve disiplinli” diye konuşmuştu.







