Zevki erteleme becerisi testi için gerekli olan malzemeler video çeken bir kayıt cihazı ve en sevilen yiyecek.

Uygulanması ise oldukça kolay. Çocuğunuzla en sevdiği yiyeceği aynı ortamda yan yana bırakın. Bu sıra da gizli çekim yapacağınız cihazın video kaydını başlatın. Çocuğunuza "ben gelene kadar bu çikolatayı yemezsen bir çikolata daha vereceğim. Ama beni beklemeden bu çikolatayı yersen başka çikolata vermeyeceğim" komutunu verip bulunduğunuz ortamdan 2 dakikalığına ayrılın.

Columbia Üniversitesi'nde yapılan araştırmada ortaya çıkan sonuç ise oldukça çarpıcı. Zevki erteleyen ve erteleyemeyen çocuklar arasında ileriye dönük ciddi farklar gözlemleniyor.

Araştırma sonucunda sevdiği yiyeceği yemeyen çocuk akademik açıdan daha başarılı ve sınavlarda daha yüksek notlar alıyor. Madde veya alkol bağımlılık riskleri ise daha aza iniyor.



