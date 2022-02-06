Siyaset Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı

Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı

Siyaset

Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüse yakalandı.

06 Şubat 2022, Pazar 21:35 Son Güncelleme:
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Karaların yaptığı açıklamada, "Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız." ifadelerine yer verdi.

ADANA (İHA)

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