Zeynel Dede: 1200 kişilik istihdam hedefliyoruz

Dede “ Bu yıl amaçlarının 1200 kişilik istihdamla sadece kendi sektörlerinde değil, birçok sektörde lider firma konumuna gelmek olduğunu söyledi.” Türkiye’de bu işi yapan Ajans ve Medya sektöründeki en kapsamlı ve tercih edilir firma olduklarını söyleyen Zeynel Dede “ Müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem ve teknolojiyi yakından takip etmemiz müşteriler tarafından tercih edilmemizin en önemli sebeplerindendir.” dedi. “

Türkiye’de bilinen birçok üst düzey kuruma eğitim anlamında destek olduğunu, saha çalışma sistemlerinde aktif rol aldığını bildiğimiz Zeynel Dede artık eğitim kitaplarını sadece kendi kurumunda ki çalışanları için yazacağını ve eğitimlerini sadece kendi kurumu için vereceğini söyledi. Promosyon ürün, Kurumsal kıyafet tasarımı, Matbaa, Açık hava reklamcılığı, Yazılım, Organizasyon, Markalaşma gibi alanlarda öncü olan Gold Stamp Ajans Medya Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Dede’nin Türkiye’nin en çok satan dergilerinden Altın Sağlık dergisini çıkardıklarını ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl yüzlerce aileye destek olduklarını söyleyen genç iş adamımızın ülkemizde her büyük firmanın bu tarz işlere imza atması gerektiğini söylüyor..



