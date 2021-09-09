Magazin Zeynep Alkan isyan edip son halini paylaştı: Tedavi görüyorum

Zeynep Alkan isyan edip son halini paylaştı: Tedavi görüyorum

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Zeynep Alkan isyan edip son halini paylaştı: Tedavi görüyorum

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medyadaki “kusursuz güzellik” dayatmasına isyan etti. Yüzündeki sivilceleri gösterdi, “Özgüvenim sıfır ama hepimizin sivilcesi olabilir. Sosyal medya varsa bunun için de olmalı” dedi.

09 Eylül 2021, Perşembe 20:42 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medyayı sık kullananlar arasında yer alıyor. Zeynep Alkan, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlara bugün bir yenisini daha ekledi. Alkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; sosyal medyanın güzellik baskısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada herkesin kendisini güzel göstermeye çalıştığını ve bu nedenle de baskı oluştuğunu belirtti. Alkan bu baskıdan kurtulduğunu ve sivilce tedavisi gördüğünü açıkladı.

https://www.instagram.com/p/CTmtY9nFWbZ/?utm_source=ig_web_copy_link


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