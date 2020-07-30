Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
“Hayat Bazen Tatlıdır” dizisindeki rolüyle oyunculuk serüvenine adım atan Zeynep Alkan bikinili pozuyla beğeni topladı. Alkan'ın pozuna beğeni yağdı.
30 Temmuz 2020, Perşembe 13:27 Son Güncelleme:
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Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün büyük kızı Zeynep Alkan, oyunculuk eğitimi almak için yurt dışını seçmişti. İlk yılını İtalya'da okuyan Zeynep Alkan, devamında Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki bir okula kayıt oldu. Amsterdam'da erkek arkadaşı Wesley Pabis ile birlikte yaşayan Alkan, normalleşme sürecinde sevgilisiyle ülkeye döndü. Şu sıralar sevgilisiyle tatil yapan Alkan tatil pozlarıyla dikkat çekiyor.
Zeynep Alkan son olarak siyah bikinisiyle poz verdi. Alkan'ın bu pozuna beğeni yağdı.
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