Zeynep Avcı, Almanya’da O Ses Türkiye yarışmasının Alman versiyonu olan yarışmada, Yalan şarkısı ile büyük bir başarı gösterdi. Hem jüri üyelerinin hem de izleyicilerin beğenisini alan genç yarışmacı bir anda en çok merak edilen isimler arasına girdi. Peki, Zeynep Avcı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Zeynep Avcı’nın O Ses yarışmasında söylediği Yalan şarkısı kimin? İşte merak edilen soruların yanıtları…

ZEYNEP AVCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Zeynep Avcı, 1970’li yıllarda ailesiyle birlikte Almanya’ya geldi ve Berlin’de büyüdü. 20 yıldır çeşitli mekanlarda sahne alan Zeynep Avcı, Beatztanbul adlı orkestra ile çalışıyor. İki çocuğu bulunan Zeynep Avcı, ailesinin Türk kültürünü unutmaması sayesinde Türkçeye hakim olduğunu ifade ediyor.

ZEYNEP AVCI’NIN O SES YARIŞMASINDA SÖYLEDİĞİ YALAN ŞARKISI KİMİN?

Zeynep Avcı O Ses Türkiye’nin Alman versiyonu olan Voice of Germany yarışmasında “Yalan” isimli şarkı ile herkesi etkilemeyi başardı. Zeynep Avcı’nın seslendirdiği şarkı ise Tan Taşçı’nın 2018 yılında çıkardığı “Bana Aşktan Söz Etme” albümünde yer alıyor.

TAN TAŞÇI’NIN YALAN ŞARKISININ SÖZLERİ

Bak, neler oldu zor zamanlar bizi buldu

Hiç sormadı aşk yaralarımızdan vurdu

Sence ilk adımı hangimiz attı

Her yer toz dumandı, zaman göz ardı

Kandırdık kendimizi zaten olmazdı

Belki bir oyundu ama canımız yandı

Biran dayanamam, bu dünyaya yaranamam

Gitme sonum olur diyen dilin, kalbin yalan, vedan yalan

Bana aşktan söz etme ne olur, senin sevdan, dünyan yalan

Sence ilk adımı hangimiz attı

Her yer toz dumandı, zaman göz ardı

Kandırdık kendimizi zaten olmazdı

Belki bir oyundu ama canımız yandı

Bir an dayanamam, bu dünyaya yaranamam

Gitme sonum olur diyen dilin, kalbin yalan, vedan yalan

Bana aşktan söz etme ne olur, senin sevdan, dünyan yalan

Bir an dayanamam, bu dünyaya yaranamam

Gitme sonum olur diyen dilin, kalbin yalan, vedan yalan

Bana aşktan söz etme ne olur, senin sevdan, dünyan yalan

Söz etme ne olur, senin sevdan, dünyan yalan