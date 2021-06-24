Zeynep Bastık 3 gelinlik giyecek

Zeynep Bastık (27) reklamcı Tolga Akış (36) ile 2018’de aşk yaşamaya başlamış, 2019’da nişanlanmıştı. Pandemi nedeniyle ertelenen düğünleri, temmuz ayında gerçekleşecek. Düğün için 3 gelinlik sipariş ettiğini söyleyen Bastık “Nikah kıyılırken, düğünde ve after partide farklı tasarım üç gelinlik giyeceğim. Hepsi benzersiz ve çok özel gelinlikler” dedi.