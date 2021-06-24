Zeynep Bastık 3 gelinlik giyecek
Mayıs ayında üç yıldır birlikte olduğu nişanlısı Tolga Akış'tan yeniden evlenme teklifi alan şarkıcı Zeynep Bastık düğün için 3 adet gelinlik sipariş etmiş.
24 Haziran 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Zeynep Bastık (27) reklamcı Tolga Akış (36) ile 2018’de aşk yaşamaya başlamış, 2019’da nişanlanmıştı. Pandemi nedeniyle ertelenen düğünleri, temmuz ayında gerçekleşecek. Düğün için 3 gelinlik sipariş ettiğini söyleyen Bastık “Nikah kıyılırken, düğünde ve after partide farklı tasarım üç gelinlik giyeceğim. Hepsi benzersiz ve çok özel gelinlikler” dedi.