Magazin Zeynep Bastık: Beşinci günde evlilik teklifi aldım

Zeynep Bastık: Beşinci günde evlilik teklifi aldım

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Zeynep Bastık: Beşinci günde evlilik teklifi aldım

YouTube’daki ‘İbrahim Selim ile Bu gece’ programına konuk olan Zeynep Bastık, 2018’de aşk yaşamaya başladığı reklamcı Tolga Akış ve ilişkisi hakkında konuştu.

12 Mart 2021, Cuma 08:18 Son Güncelleme:
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Zeynep Bastık, YouTube’daki ‘İbrahim Selim ile Bu gece’ programına konuk oldu. 2018’de aşk yaşamaya başladığı reklamcı Tolga Akış ile 2019’da nişanlanan şarkıcı, “Tolga mesleğinde öngörüsü çok yüksek biridir. Ama özel hayatında bu kadar öngörülü olacağını düşünmedim. Daha ilişkimizin beşinci gününde evlilik teklif etti. Ben nasıl ‘Evet’ dedim, bilmiyorum. Sadece kalp ve inanmışlık. Mantık, bilinç yok” dedi.

Sonra ekledi:

“Tolga bir süredir benim menajerliğimi de üstlendi. Beraber çalışmak çok zevkli. Birbirimize hiç trip atmıyoruz, aynı dili konuşuyoruz.”

‘Çok dalga geçtiler’

Zeynep Bastık şunları söyledi:

  • “Tuhaf bir geçiş dönemi yaşıyorum. Bir yanım coşup eğlenmek istiyor. Diğer yanım ‘Yoo evde otur’ diyor.”
  • “Başaramayacağımı düşünen, benimle dalga geçen çok oldu. İzmir’den İstanbul’a gelince hiçbir şey kolay değildi.”
  • “Farkındalığımın arttığı bir dönemdeyim. Sen ne yaparsan yap bir kitle var ki asla kendini beğendiremeyeceksin. Kendimi ispatlama kısmını geçtim. Herkesin beni sevmesini sağlayamam. Türkiye’de yaşayan genç bir kadın olarak kalıplar, önyargılar, dayatılan o normların dışında tutmaya çalışıyorum kendimi. Çünkü özgür olmak istiyorum.”

'Sonsuza kadar lahmacun'

  • “Pandemide bir ara Emine Beder oldum. Çok şey yaptım.”
  • “Kalorisi sıfır olsa sonsuza kadar lahmacun yerim.”
  • “Korona günlerinde kızlardan iple kaşlarımı almayı öğrendim.”
  • “Kazancımı soranlara çok kızıyorum. Şok geçiriyorum.”
  • “Kibirli insanlar bana korkunç geliyor.”
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