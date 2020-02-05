Magazin Zeynep Bastık ve Tolga Akış evlilik hazırlığında

Zeynep Bastık ve Tolga Akış evlilik hazırlığında

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Zeynep Bastık ve Tolga Akış evlilik hazırlığında

Zeynep Bastık, nişanlısı Tolga Akış’la Haziran’da evleniyor. Müzik dünyasının en çok kazanan isimlerinden olan popçu, İstanbul yakınlarındaki bir çiftlikte mütevazı bir törenle nikah masasına oturacak.

05 Şubat 2020, Çarşamba 15:00 Son Güncelleme:
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Son dönemde yıldızı parlayan Zeynep Bastık, mütevazı yanını özel hayatında da konuşturdu. Tüm yaz boyunca konserden konsere koşan ve geçtiğimiz aylarda yer aldığı reklam filmiyle 2 milyon lirayı cebine koyan ünlü şarkıcı, servetlik kazancına rağmen şaşaalı bir düğünden kaçındı.

Sade düğün töreniyle bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek

Nişanlısı Tolga Akış ile Haziran'da evleneceğini açıklayan 26 yaşındaki popçunun lüks bir otel yerine İstanbul yakınlarındaki bir çiftlikte dünyaevine gireceği öğrenildi. Bastık, ailesiyle yakın dostlarının katılacağı sade düğün töreniyle bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek.


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