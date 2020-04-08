Zeynep Bastık’tan karantinada single

Zeynep Bastık, Hürriyet'ten Sinem Vural'a konştu. Bastık, karantina sürecinde neler yaptığını, bu süreç bittiğinde ilk olarak ne yapacağını anlattı.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan coronavirüs hepimizi eve tıktı. Sizin karantinada kaçıncı gününüz?

26 gündür evden hiç çıkmıyorum.

En çok neleri özlediniz?

Ailemi çok özledim. Konser vermeyi, arkadaşlarımla sosyalleşmeyi, kısacası şu an yapamadığım her şeyi özlüyorum.

"Gençlere destek olmaya çalışıyorum"

Evde günleriniz nasıl geçiyor peki?

Evde yalnız olduğum için ev işleri ve yemek epey vaktimi alıyor. Kalan zamanımda da müzikle ilgilenmeye, üretmeye çalışıyorum. Bir de genç yetenekler için kurmuş olduğumuz Açık Koltuk’a bolca vakit ayırıyorum. Oradan canlı yayınlar yapıyoruz, genç müzisyenlerle sohbet ediyoruz. En azından evde olduğumuz bu sürede daha fazla gencin ön plana çıkmasına destek olmaya çalışıyorum.

"Şehirleri keşfedeceğim günü iple çekiyorum"

Yeni hobiler edindiniz mi bu süreçte?

Hayır, henüz değil. Ama küçük bir sebze bostanımız var, yakında onunla ilgilenmeye başlayacağım.

Karantina günleri bitince ilk ne yapmak istersiniz?

Amerika ve Avrupa turnelerimizi gerçekleştireceğim, konser vereceğim şehirleri keşfedeceğim günleri iple çekiyorum.

Evde olduğunuz bu sürede yeni şarkılar için çalışmalar yapmaya başladınız mı?

Ekip arkadaşlarımla bir şarkı üzerinde çalışıyoruz. Bir araya gelmeden süreç çok hızlı yürümüyor ama başarabilirsek, bu süreçte bir single çıkaracağız.



