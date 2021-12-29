Kültür & Sanat Zeynep Beşerler ve takipçilerinden Atatürk Kütüphaneleri

Zeynep Beşerler ve takipçilerinden Atatürk Kütüphaneleri

Kültür & Sanat

Zeynep Beşerler ve takipçilerinden Atatürk Kütüphaneleri

Ünlü oyuncu Zeynep Beşerler son dönemde çocukların eğitiminde büyük rol oynayacak sosyal bir çalışmasının içerisinde. Beşerler, Twitter'da sevenleri ile birlikte ihtiyacı olan köy okullarında Atatürk Kütüphaneleri açıyor.

29 Aralık 2021, Çarşamba 17:23 Son Güncelleme:
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Atatürk Kütüphaneleri'nden ilki Haziran ayı içerisinde İzmir Beydağ 80. Yıl Aşağı Aktepe Okul’unda açıldı. Kütüphaneler oradan faydalanacak öğrencilerin zevkine göre rengarenk ve fonksiyonel olacak şekilde dekore ediliyor. Ayrıca birçok kaynağa ulaşmak da zorluk çeken öğrenciler için de takipçileri ile birlikte müfredata uygun; eğitimden, romana, hikayeden resime, bilimde, teknolojiye kadar bir çok içerikte faydalı kitap da kütüphanelerle birlikte okula bağışlanıyor.

İkinci kütüphane ise Aralık ayı içerisinde de Kars Sarıkamış’ta Karaköse İlköğretim Okulu’nda açıldı.  

Beşerler, açılan kütüphaneler sonrası hem eğitimcilerden hem de öğrencilerden aldığı olumlu tepkiler ile birlikte bundan sonra da Atatürk Kütüphaneleri'nin devam edeceğini, ihtiyacı olan bir çok köy okulunda bu kütüphanelerin açılması için sevdikleri ile birlikte çalışacağını belirtti.


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