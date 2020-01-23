Zeynep Çamcı: Çocukluğumda kartal kaştım

Zeynep Çamcı’nın hem yazıp hem oynadığı ‘Feride’nin tanıtımı Atiler Restaurant’ta yapıldı. Filmde ağabeyi Deniz’e ‘Şuküfe’ rolünü veren Zeynep Çamcı, “Feride ile ressam Frida Kahlo’nun tek ortak yönü; kaşları. “Çocukken tek kaşlıydım.

Frida’yı örnek verdi

Arkadaşlarım ‘Martı kaş’, ‘Kartal kaş’ diye dalga geçerdi. Bir gün bu yüzden ağlarken annem ‘Frida’yı örnek verince susmuştum” diye konuştu.

‘Feride’ de Eda Ece, Burcu Biricik, Alper Saldıran, Seda Güven, Hatice Aslan da konuk oyuncu olarak yer aldı.