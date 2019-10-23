Zeynep Casalini kızını evlendirdi

“Bodrum Masalı”, “Seviyor Sevmiyor” gibi dizilerde rol alan Ceren Sarp, bir süredir beraber olduğu Necmettin Engin’le evlendi.

Çift, önceki gün Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde nikâh masasına oturdu. Kızını evlendirmenin heyecanını yaşayan Zeynep Casalini, “Çok mutlular. İnşallah hep böyle sürer. Damadım da davulcu, ailece müzikle ilgileniyoruz” dedi.

'Çocuğum gibi'

Törende genç çiftin nikâh şahitliğini Türkan Şoray ve Alişan Topaloğlu yaptı.

Türkan Şoray, Ceren Sarp’ı çocuğu gibi gördüğünü söyledi: “Gelin benim çocuğum gibi. Bebekliğinden beri tanıyorum. Birbirimize büyük bir aşkımız var. Evlilikte dürüstlük, sadakat, karşılıklı anlayış, saygı şart. İnşallah mutlu olurlar.”