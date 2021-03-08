Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar, yakınları ve personel dışarı çıkarılırken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin hastanede duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.