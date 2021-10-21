Magazin Zeynep Korel annesi Hülya Darcan'dan şikayetçi olmuştu! İşte mahkeme kararı...

Zeynep Korel annesi Hülya Darcan'dan şikayetçi olmuştu! İşte mahkeme kararı...

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Zeynep Korel annesi Hülya Darcan'dan şikayetçi olmuştu! İşte mahkeme kararı...

Zeynep Korel, babası Tanju Korel'den kalan miras nedeniyle davalık olduğu annesi Hülya Darcan hakkında kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, şikayet üzerine Darcan hakkında soruşturma başlattı.

21 Ekim 2021, Perşembe 10:08 Son Güncelleme:
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Zeynep Korel'in 'tehdit' ve 'hakaret' iddiasıyla şikayetçi olduğu annesi Hülya Darcan hakkında takipsizlik kararı verildi. Savcılık, "somut bir delile ulaşılmadığı" gerekçesiyle kovuşturmaya gerek görmedi.

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren 70 yaşındaki oyuncu, aleyhindeki suçlamaları kabul etmedi. Yaklaşık iki yıldır devam eden soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre; savcılık, 'delil yetersizliği' nedeniyle takipsizlik kararı verdi.

'İFADEYE GELMEDİ, DOSYA SÜRÜNCEMEDE KALDI'

Savcılığın kararında, "Alınan tanık ifadesi, Zeynep Korel’in iddialarını doğrulamamaktadır. Zeynep Korel ile avukatı, tanık ifadesine karşı beyanda bulunması için defalarca çağırılmıştır. Birçok kez kolluk birimlerine müzekkere yazılmış, ancak taraflar ifade vermeye gelmemiştir. Zeynep Korel’in yurtdışında ikamet etmesi nedeniyle dosyası sürüncemede kalmıştır. Yapılan inceleme sonucunda Zeynep Korel’in iddialarını destekleyen objektif bir tanık, kamera kaydı ya da başka bir delile ulaşılmamıştır. Darcan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Zeynep Korel, babası Tanju Korel'in ölümünün ardından mahkemeye başvurarak, mirasçıların tespitini istemişti. Mahkeme, Tanju Korel’in mirasının iki payını anne Hülya Darcan ve geriye kalan üçer payını da kardeşler Zeynep Korel ile Bergüzar Korel’e bölüştürmüştü. Zeynep Korel, daha sonra payına düşeni almak için izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davası açtı.

Darcan’ın avukatı, mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde şöyle dedi:

“Zeynep Korel mirasla ilgili haklarının verilmediğine dair basına açıklama yapmıştır. Oysa Hülya Darcan davacıya bir zorluk çıkarmamıştır. Davacı da bir talepte bulunmamıştır. Davacının talep ettiği üzere biz de malların satılıp paylaşılmasını istiyoruz.”

Mahkeme, Zeynep Korel’in davasını takip etmemesi üzerine dosyayı işlemden kaldırdı.

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