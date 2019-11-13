Usta gazeteci Ali Eyüboğlu ile başarılı haberci İlkay Buharalı’nın birlikte hazırlayıp sundukları “Magazin Noteri” adlı Youtube programına bağlanan Zeynep Korel'in avukatı avukat Esennur Ezgi, şaşırtan iddialar ortaya attı.

Yeni iddialara göre Zeynep Korel; Tanju Korel’in ölümünün ardından, babasından kalan ve annesinin yaşadığı evde kalmak istediğini annesine söyleyince, şiddet gördü. Oysaki o evde Zeynep Korel’in de yasal olarak hakkı vardı.

Kardeşiyle annesine dava açacak

Programda ilk olarak Zeynep Korel'in; babası Tanju Korel'in mirasından hiç pay almadığı iddialarını yanıtlayan Ezgi, "Zeynep Korel babası vefat ettikten sonra mirastan hiç pay almadı ve yüklü miktardaki payını annesi Hülya Darcan ile kardeşi Bergüzar Korel’e bıraktı. Hatta şu an Hülya Hanım'ın Ulus'ta oturduğu ev de Tanju Korel'den miras.

Annesi Hülya Darcan'ın yaptığı maddi yardımlar Zeynep Korel için değil, kızı içindi. İki tarafı uzlaştırmak istedik ancak Hülya Darcan ve Bergüzar Korel anlaşmak istemediler. Zeynep Hanım yine miras payını istemedi ama ben avukatı olarak hak talebinde bulunacağım. Gerekirse Zeynep Korel’in hakkını alabilmesi için İzale-i Şuyu Davası (Ortaklığın Giderilmesi Davası) açacağız" dedi.

İddialarına devam eden avukat Esennur Ezgi, müvekkili Zeynep Korel’in tek talebinin, itibarının iade edilmesi ve hakkında çıkan yalan haberler ile ilgili anne Hülya Darcan ile kız kardeş Bergüzar Korel’in gerekli açıklamaları yapmaları olduğunu belirterek, karşı tarafın asla uzlaşmaya yaklaşmadığını ifade etti.

Hülya Darcan kızını ölümle mi tehdit etti?

Son olarak Hülya Darcan'ın hem kendisini hem de kendisini tehdit ettiğini açıklayan Ezgi, “Annesi Hülya Darcan'ı da defalarca kez aradım, kendisi iki kez bana “Zeynep'in ve kızının hayatının tehlikede” olduğunu söyleyip telefonu kapattı. Kendisini bir kez daha aradım ancak telefonu kapalıydı. 'Hayatı tehlikede nasıl bir söylem, ne amaçla söylendi? Aralık ayında Zeynep Hanım'ın kızı, anneannesi Hülya Darcan'ı ziyarete gelecekti. Bu söylemden sonra nasıl gelsin? Kendisi ayrıca benim için 'çakılacaksın yere' ifadesini kullandı. Bu konuşma sırasında yanımda tanıklarım da vardı ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağız." açıklamalarını yaptı.