Zeynep Nazlı Kayı'nın güzellik sırrı kereviz sapı
ı Hacı Sabancı 2 yıldır aşk yaşadığı Zeynep Nazlı Kayı, Instagram canlı yayınında nasıl form tuttuğunu anlattı.
22 Nisan 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Hacı Sabancı’nın 3 yıldır aşk yaşadığı Zeynep Nazlı Kayı, Alem dergisinin Mert Vidinli moderatörlüğünde sosyal medyada düzenlediği canlı yayına katıldı. Televizyon karşısında dizi izlerken spor yaptığını, evin içinde akşama kadar en az 5000 adım attığını söyledi.
Öğün sayısını ikiye indirdi
Karantina günlerinde öğün sayısını ikiye indirdiğini belirten Zeynep Nazlı Kayı hiç kilo almadığını belirtti. Güzellik sırrını da şöyle açıkladı:
“Kereviz sapı kürü uyguluyorum. Haftanın üç günü yarım limon, taze zencefil ile karıştırıp içiyorum.”
Yasemin Özilhan da kereviz sapı suyundan vazgeçemiyor.