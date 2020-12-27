Magazin Zeynep Nazlı Kayı'nın nişan elbisesi 17 bin TL

Zeynep Nazlı Kayı'nın nişan elbisesi 17 bin TL

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Zeynep Nazlı Kayı'nın nişan elbisesi 17 bin TL

Densa Holding YönetimKurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı ile 3 yıldır birlikte olduğu Nazlı Kayı geçen hafta nişanlandı.

27 Aralık 2020, Pazar 09:10 Son Güncelleme:
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Nazlı Kayı’nın, Bursa’daki evinde aile arasında yapılan törende giydiği David Koma imzalı beyaz elbise dikkat çekti. Londra’da yaşayan Gürcü tasarımcının 2020 koleksiyonunda yer alan elbise 17 bin TL.

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Nazlı Kayı bu kareyi Instagram’ın hikaye bölümünde paylaşmayı tercih ederken nişanlısı Sabancı ana sayfasına koydu. Yorum rekoru kıran nişan pozunda Nazlı Kayı, müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı’ya benzetildi.

https://www.instagram.com/p/CJOuWRng4zm/


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