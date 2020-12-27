Zeynep Nazlı Kayı'nın nişan elbisesi 17 bin TL
Densa Holding YönetimKurulu Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı ile 3 yıldır birlikte olduğu Nazlı Kayı geçen hafta nişanlandı.
27 Aralık 2020, Pazar 09:10 Son Güncelleme:
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Nazlı Kayı’nın, Bursa’daki evinde aile arasında yapılan törende giydiği David Koma imzalı beyaz elbise dikkat çekti. Londra’da yaşayan Gürcü tasarımcının 2020 koleksiyonunda yer alan elbise 17 bin TL.
Nazlı Kayı bu kareyi Instagram’ın hikaye bölümünde paylaşmayı tercih ederken nişanlısı Sabancı ana sayfasına koydu. Yorum rekoru kıran nişan pozunda Nazlı Kayı, müstakbel kayınvalidesi Arzu Sabancı’ya benzetildi.
https://www.instagram.com/p/CJOuWRng4zm/
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