Zeynep Selvili'nin babası vefat etti!
Marttan beri tedavi gören babasının yanında İzmir’de olan Zeynep Selvili, bu ağır durumla mücadele ederken bir de 4 yıllık eşi Kerim Çarmıklı’nın açtığı boşanma davasıyla sarsılmıştı. Ne yazık ki Zeynep Hanım’ın babası Haluk Selvili kanserle mücadelesini kaybetti ve geçtiğimiz perşembe günü vefat etti.
01 Şubat 2021, Pazartesi 10:34 Son Güncelleme:
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Büyük acı yaşayan Zeynep Selvili, babasının vefatını “Sen şu hayatın bana en güzel hediyesisin. Yeniden kavuşacağımız güne dek hoşça kal babiş, artık dedem ve babaanneme emanetsin” diye duyurdu.
Selvili’nin yakınlarına da bir ricası vardı. Pandemi nedeniyle defin işlemlerinin aile arasında yapılacağını söyleyen Selvili, cenazeye çiçek ya da çelenk gönderilmemesini, arzu edenlerin babası için bağışta bulunmasını rica etti. Üst üste üzüntüler yaşayan Zeynep Hanım’a ben de baş sağlığı, babasına da Allah’tan rahmet diliyorum.