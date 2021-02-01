Büyük acı yaşayan Zeynep Selvili, babasının vefatını “Sen şu hayatın bana en güzel hediyesisin. Yeniden kavuşacağımız güne dek hoşça kal babiş, artık dedem ve babaanneme emanetsin” diye duyurdu.

Selvili’nin yakınlarına da bir ricası vardı. Pandemi nedeniyle defin işlemlerinin aile arasında yapılacağını söyleyen Selvili, cenazeye çiçek ya da çelenk gönderilmemesini, arzu edenlerin babası için bağışta bulunmasını rica etti. Üst üste üzüntüler yaşayan Zeynep Hanım’a ben de baş sağlığı, babasına da Allah’tan rahmet diliyorum.





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