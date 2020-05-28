Zeynep Sever Demirel: Dikkat evde denemeyin!

Fenerbahçeli Volkan Demirel’in eşi, 2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel karantina günlerinde evde spora başlamıştı. “Dünyada benim kadar spor yapmaktan nefret eden biri daha olduğunu zannetmiyorum” diyen iki çocuk annesi, yaklaşık 3 ay içinde büyük yol katetti. En zor hareketleri kolaylıkla uygular oldu. Dün ikiye katlandı. Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafın altına da “Sakın evde denemeyin” notunu düşmeyi de ihmal etmedi!

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