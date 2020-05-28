Magazin Zeynep Sever Demirel: Dikkat evde denemeyin!

Zeynep Sever Demirel: Dikkat evde denemeyin!

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Zeynep Sever Demirel: Dikkat evde denemeyin!

Spor yapmayı sevmeyen Zeynep Sever Demirel karantina günlerinde büyük yol katederek ikiye katlandığı fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

28 Mayıs 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Fenerbahçeli Volkan Demirel’in eşi, 2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel karantina günlerinde evde spora başlamıştı. “Dünyada benim kadar spor yapmaktan nefret eden biri daha olduğunu zannetmiyorum” diyen iki çocuk annesi, yaklaşık 3 ay içinde büyük yol katetti. En zor hareketleri kolaylıkla uygular oldu. Dün ikiye katlandı. Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafın altına da “Sakın evde denemeyin” notunu düşmeyi de ihmal etmedi!

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