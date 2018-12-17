Zeynep Tandoğan ve Hazım Körmükçü el ele!
Oyuncu Hazım Körmükçü nişanlısı Zeynep Tandoğan'a şiddet uyguladığı için karakolluk olmuştu. Hastaneden darp raporu alan Zeynep Tandoğan’ın kanlar içindeki fotoğrafı sosyal medyada yayınlanmıştı
Spor spikeri Zeynep Tandoğan oyuncu nişanlısı Hazım Körmükçü’den şiddet gördüğünü söyleyerek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Aradan 6 ay geçti, çift ilişkilerine ikinci bir şans verdi.
Bugün de bir tiyatro galasına el ele katılarak barıştıklarını ilan ettiler.
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