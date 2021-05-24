Zeynep Yılmaz eski formuna kavuştu

Thanx Mimarlık’ın kurucusu Zeynep Yılmaz iki çocuk annesi. Temmuzda 45 yaşına basacak. Ama hep formda. İşin sırrı da sporda. Yakalandığı koronavirüsü atlatan Zeynep Yılmaz, “Haftanın 3 günü kardiyo çalışıyorum. Bir gün de pilates yapıyorum. Pandemi döneminde 6 kilo almıştım. Şimdi hepsini verdim. Tatlı hiç sevmem. Diyetle fazla işim olmaz. Yediğime içtiğime dikkat ederim ama. Hafta sonları ise canım ne isterse yerim, karbonhidrat kaçamağı yaparım. Sonra gereken önlemi alırım” dedi.