‘Zeynepbank’ın son kurbanı

Kârlı yatırım vaadiyle para toplayarak dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla gündeme gelen ‘Zeynepbank’ Zeynep Özkara’nın (24) son kurbanı H.Ö. adlı galerici oldu. Özkara, bir kısmıyla yakınlaştığı kurbanlarına, bankacı olduğunu, finans işleriyle uğraştığını söylüyor, sonrasında kârlı olduğunu iddia ettiği yatırımlar yapması konusunda onları ikna ediyordu. Özkara hakkında daha önce kuaför çırağı, kapıcı, doktor ve bir polis memuru şikâyetçi olmuştu. Özkara’nın doktorla birlikte çektiği fotoğrafları kullanarak şantaj yaptığı ve eterle bayıltmaya çalıştığı da iddia edilmişti.

KÜÇÜK ÖDEME YAPARAK GÜVENİMİ KAZANDI

Özkara tarafından dolandırıldığını iddia eden galerici H.Ö., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadesinde şunları söyledi: “Zeynep Özkara isimli şahsı ortak bir arkadaşımız vasıtasıyla yaklaşık bir yıl önce tanıdım. Kendisini bankacı olarak tanıttı. Hisse senedi alıp satarak kısa sürede yüksek kazanç sağlayabileceğini, bankacı olduğu için içerden yani bankadan hangi hissenin yükseleceğini öğrenebileceğini söyledi. Hisse senedi alıp satması için 10 bin lirayı elden verdim. Bir hafta sonra bu parayı bana 15 bin lira olarak elden verdi. Böylece güvenimi sağladı. Bunun üzerine Zeynep’e 250 bin lira daha hisse senedi alıp satması için elden verdim. Bu tarihten sonra bankada bazı sorunlar olduğunu, müşterilerin usulsüz işlemler yaptığını, bu sebeple bankanın ödeme yapamadığını söyleyerek beni oyalamaya başladı. Şüpheliden paramı istediğimde ise nüfuslu dostlarının olduğunu söyleyerek beni tehdit etmeye başladı. Şüpheli Zeynep’in dolandırıcı olduğunu, aynı yöntemlerle birden fazla kişiyi dolandırdığını haberlerden öğrendim. Arıyorum ama ulaşamıyorum. Uzlaşmak istemiyorum, şikâyetçiyim.”

HENÜZ TUTUKLAMA KARARI YOK

Zeynep Özkara’nın doktoru dolandırmak suçlamasıyla yargılandığı davadan tutuklanması için mahkemeye başvuran avukat Ufuk Uzunoğlu “Yaptığımız başvurudan henüz bir netice çıkmadı. Önümüzdeki hafta başvurumuzun değerlendirmeye alınmasını bekliyoruz” dedi.

Hürriyet - Musa Kesler