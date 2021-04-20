Türkiye Zeynep’i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksör sanığa verilen ceza belli oldu

Zeynep’i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksör sanığa verilen ceza belli oldu

Türkiye

Zeynep’i 37 bıçak darbesiyle öldüren boksör sanığa verilen ceza belli oldu

Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı 37 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'na verilen ceza belli oldu.

20 Nisan 2021, Salı 15:40 Son Güncelleme:
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Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) dövdükten sonra vücudununun 37 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (27), Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 

DHA


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