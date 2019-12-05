İçerisinde zeytin bulunan tarifler yapmak çok lezzetli oluyor fakat zeytin çekirdeğini çıkartmak biraz problem oluyor. Zeytin çekirdeğini çıkartmanın hijyenik yollarını arıyorsanız ve zeytin çekirdeği nasıl çıkartılır merak ediyorsanız haberimize bakın.

Zeytin çekirdeği nasıl çıkartılır? Zeytin çekirdeği çıkartmanın püf noktaları

⦁ Zeytin çekirdeğini çıkartmak için geniş bir bıçak alın ve bıçağı zeytinin üzerine koyun. Kuvvetli bir şeklide bıçağın üzerine vurun. Yumuşayan zeytinin çekirdeği yuvasından rahatlıkla çıkacaktır.

⦁ Zeytin çekirdeği çıkartmak için özel makineler üretilmektedir. Bu makinelerden elde etmeniz size kolaylık sağlayacaktır.

⦁ Çengelli iğnenin ucunu zeytinin sap kısmından içeri doğru iterek çekirdeği kavrayıp sıkınız. Çekirdek kolaylıkla elinize gelecektir.

⦁ Bir huni kullanarak zeytin çekirdeğini çıkartabilirsiniz. Huniyi suyu akıttığı kısmı yukarıda olacak şekilde bir zemine koyun. Delikten zeytinleri geçirmeye başlayın. Böylece zeytinin çekirdeği delikten içeri düşerken etli kısmı elinizde kalacaktır.

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