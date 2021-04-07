Türkiye Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu

Türkiye

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, verilen karşılık sonucu ise en az 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

07 Nisan 2021, Çarşamba 22:25 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekât bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 2 Kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Bölgede belirlenen terör hedefleri ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Şehit olan Kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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