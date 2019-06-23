Zeytinburnu seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Zeytinburnu oy oranları… İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Zeytinburnu halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Zeytinburnu seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Zeytinburnu oy oranları…