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Zeytinburnu seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Zeytinburnu oy oranları…

İstanbullular bugün sandık başına gidip yenilenen İstanbul seçimleri için tercihini yaptı. Zeytinburnu halkı da sandıkta oyunu kullandı. Peki, Zeytinburnu seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Zeytinburnu oy oranları…

23 Haziran 2019, Pazar 19:49 Son Güncelleme:
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Zeytinburnu seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte Zeytinburnu oy oranları…

İstanbul'da bulunan milyonlarca kişi sandık başına gitti.

Zeytinburnu ilçesinde oy tercihini yapan vatandaşların gözü sonuçlara çevrildi.

Peki, Zeytinburnu seçim sonuçlarında son durum nedir?

İşte Zeytinburnu oy oranları…

Millet İttifakı 52.09% EKREM İMAMOĞLU

Cumhur İttifakı 47.13% BİNALİ YILDIRIM

Saadet Partisi 0.53% NECDET GÖKÇINAR

Vatan Partisi 0.16% MUSTAFA İLKER YÜCEL

Diğer 0.09%


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