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Futbol Zeytinburnu Telsizspor Başkanı Turgay Kalyoncu corona virüse yenik düştü

Zeytinburnu Telsizspor Başkanı Turgay Kalyoncu corona virüse yenik düştü

Futbol

Zeytinburnu Telsizspor Başkanı Turgay Kalyoncu corona virüse yenik düştü

Zeytinburnu Telsizspor'un Başkanı Turgay Kalyoncu bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Corona virüse yakalanan ve yoğun bakıma alınan Turgay Kalyoncu hastalığı atlatamadı.

29 Nisan 2020, Çarşamba 14:03 Son Güncelleme:
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Zeytinburnu Telsiz Spor Kulübü Başkanı Turgay Kalyoncu, corona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kronik kalp ve şeker hastası olan Kalyoncu geçtiğimiz günlerde koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Turgay Kalyoncu, durumunun ağırlaşması sonrası yoğun bakıma alınmıştı.

Zeytinburnu Telsiz Spor Kulübü Başkanı Turgay Kalyoncunun vefat haberi spor camiasında üzüntüye sebep olurken cenazesinin yarın Zeytinburnu'nda defnedileceği açıklandı.


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