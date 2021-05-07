Türkiye Zeytinburnu'da çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu, yaşadıklarını böyle anlattı
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Zeytinburnu'da çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu, yaşadıklarını böyle anlattı

Türkiye

Zeytinburnu'da çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu, yaşadıklarını böyle anlattı

İstanbul Zeytinburnu'da daha önce boşaltılan 5 katlı bina dün çökmüştü. Çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan kadın yaşadıklarını anlattı.

07 Mayıs 2021, Cuma 14:06 Son Güncelleme:
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Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde 5 katlı Hilal Apartmanı çöktü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeki bina sakini kadın o anları anlattı. Saniyelerle enkaz altında kalmaktan kurtulan Ümmü Gülsüm Yılmaz yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.



Evdeki eşyalarını almak için eşi Kadir Yılmaz ile binaya geldiğini söyleyen Ümmü Gülsüm Yılmaz, "Yukarıya çıkayım eşyalarımı toplayayım dedim. Bir çatırtı geldi. 'Kadir bak çatırtı geliyor' dedim. 'Yok bir şey olmaz' dedi. 'İnelim aşağı' dedi. İndi aşağıya. 'Dur dedim çıkayım da bir kaç parça bir şey daha alayım' dedim. Kedi bir o yöne gidiyor bir o yöne gidiyor. Kadir kovaladı kediyi. 'Çabuk kaç, bina çöküyor' demeye kalmadı kaçtım. Her şey orada kaldı. Bilmiyorum ne yapacağım ne edeceğim" şeklinde konuştu. 

Ümmü Gülsüm Yılmaz'ın eşi Kadir Yılmaz ise "Eşim o binadan çıkmıştı on dakika önce. 'Kadir ses geliyor binadan' dedi. 'O zaman inelim dedim durmaya gerek yok'. Baktım çıtırtı sesi çoğaldı kaçtım" dedi. 

DHA


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