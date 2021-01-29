Türkiye Zeytinburnu'nda fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu

Zeytinburnu'nda fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu

Türkiye

Zeytinburnu'nda fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu

Marmara denizindeki şiddetli fırtına nedeniyle Zeytinburnu'nda bir gemi sürüklenerek karaya oturdu.

29 Ocak 2021, Cuma 16:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Marmara denizinde şiddetli fırtına etkili oluyor. Zeytinburnu, Ahırkapı'da fırtına nedeniyle Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisi saat 15.00 sıralarında kıyıya sürüklendi. Sancak tarafından karaya oturduğu belirtilen gemi için, olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 3 kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 2 bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Valilik açıklama yaptı

İstanbul Valiliği'nden Zeytinburnu'nda kıyıya sürüklenen gemiye ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında Sahil Güvenlik Harekat Merkezinden alınan bilgiye göre; Zeytinburnu Ahırkapı (D) bölgesinde demirli bulunan, Morini Limanına kayıtlı ve Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisinin, hava muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklendiği ve sancak tarafından karaya oturduğu bildirilmiştir. Olay yerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait (3) kurtarma römorkörü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait (2) bot ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir. Yapılan kontrollerde olay nedeniyle çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir" denildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Zeytinburnu'nda önlerinde demirli bulunan 108 metre Comoros bayraklı Streamlıne isimli genel kargo gemisinin muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklenmesi ve sancak tarafından karaya oturması üzerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma 2, Mehmetçik ve Poyraz römorkörleri ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir. Yapılan kontrol neticesinde gemide 2 personel bulunduğu ve çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir" denildi.

DHA


İlgili Haberler
Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı geldi


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Mesut Özil: Sözünü sakınmayan büyük yıldız
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Milyonların aklındaki tek soru
Murat Çelik
Rauf Tamer
Olmazsa olmaz
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bale yıllar sonra spor mu oldu?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Nefret suçlarına karşı dayanışma
Hakan Çelik
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Erkut Can
İki başkentten güzellikler saçıldı
Erkut Can
Murat Gülderen
Bozuk bilgisayara sihirli dokunuş
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşın ezilmesine tahammül edemeyiz