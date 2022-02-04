Türkiye Zeytinburnu’nda sokak ortasında silahlı saldırı

Zeytinburnu’nda sokak ortasında silahlı saldırı

Türkiye

Zeytinburnu’nda sokak ortasında silahlı saldırı

İstanbul Zeytinburnu’nda sokak ortasında yaşanan silahlı saldırı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırıda yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

04 Şubat 2022, Cuma 18:47 Son Güncelleme:
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Olay, saat 16.00 sıralarında Veliefendi Mahallesi 75/3. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, sokakta yürüyen 2 kişinin arkasından koşan silahlı saldırgan iki elinde bulunan silahlardan birini arka arkaya ateşledi. Ateşlenen kurşun, saldırıya uğrayan kişinin kasığına isabet etti. Yaralanan kişi kanlar içinde yere yığılırken silahlı saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



Saldırı anı kameraya yansıdı

Zeytinburnu’nda güpegündüz yaşanan silahlı saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen iki kişinin arkasından iki elinde silahla gelen saldırganın ateş ederek kaçtığı görülüyor.

"6-7 el silah sesi geldi"

Silahlı saldırı olduğu anda sokakta yürüyen bir vatandaş, "Biz yukarıdan buraya doğru yürüyorduk. Sesler geldi. Sonra bir tane adam araya girdi. 6-7 el silah sesi geldi. Adam yerde yatıyordu. Ambulansı falan aradılar" diye konuştu.

"Arkasından bir adam koşuyordu"

Mahalle esnafı Erdinç Ülker, "Ben sadece silah sesi duydum. Sonra baktığımda adam yerde yatıyordu. Sadece koşmayı gördüm. Arkasından da bir adam koşuyordu. Yaralı baya yerde yattı. Kan akıyordu" şeklinde konuştu.

İHA

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