Türkiye Zeytinburnu’ndaki satırlı cinayetin şüphelisi tutuklandı

Zeytinburnu’ndaki satırlı cinayetin şüphelisi tutuklandı

Türkiye

Zeytinburnu’ndaki satırlı cinayetin şüphelisi tutuklandı

Zeytinburnu’nda parkta oturan Murat Keskinbıçkı’yı başına defalarca kez satırla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

04 Ocak 2022, Salı 22:36 Son Güncelleme:
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Zeytinburnu’nda bir parkta 27 Aralık 2021’de Murat Keskinbıçkı başına defalarca kez satırla vurulmuş halde bulunmuştu. Yapılan incelemelerde Keskinbıçkı’nın hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cinayet şüphelisinin İsmail A. olduğu tespit edilerek, yapılan çalışmalar sonucu gözaltına almıştı. Şüpheli İsmail A. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan şüpheli İsmail A. sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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