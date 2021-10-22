Zeytinde alım fiyatı açıklandı

Fiyatlar 8 kooperatif başkanı ve yöneticilerle yapılan koordinasyon toplantısında belirlendi. Buna göre; tavan fiyat 180 tane için 20.1 lira, 300 tane zeytin 9.5 lira, taban fiyat 380 tane için 7.4 lira ve yağlık zeytinin kilogram fiyatı 7 lira olarak belirlendi.

1 kilogram zeytinin maliyeti ortalama 6.5 lira. Marmarabirlik’in ortalama alım fiyatının 10-11 lira olacağı öngörülüyor.