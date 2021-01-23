Zeytinde bol miktarda; protein, yağ, A, C, E vitaminleri, kalsiyum, fosfor, kükürt, klor, magnezyum mineralleri bulunuyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde birçok faydası vardır.

Karaciğerin düzenli çalışmasına yardım eder. Böbreklerde kum ve taş oluşumunu engeller. Beynin ve kemiklerin gelişip güçlenmesini sağlar. Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı olur. Kan şekerini düşürür. Bu nedenle şeker hastalarına faydalıdır. Sarılığa iyi gelir. Mideyi kuvvetlendirir. Yüksek tansiyonu düşürür. Cinsel gücü arttırır. Cildi besler, güzelleştirir ve kırışıklıkları azaltır.

Zeytinyağının faydaları nelerdir?

Hücrelerin yenilenmesini sağlar, yaşlanmayı geciktirir. Kalp ve damar sağlığı için çok faydalıdır. Gargara yapılırsa dişleri beyazlatır, dişetlerini güçlendirir. Safrayı artırır. Bağırsakları yumuşatır, kabızlığı giderir. Yanık, deri hastalıkları, rahim iltihaplarına sürülürse faydası görülür. Tok tutar. Bebek ve çocuk gelişimini destekler.

Zeytin yaprağının faydaları nelerdir?

Zeytin yaprağı düzenli olarak tüketildiğinde hem bağışıklık sisteminin güçlenmesine hem de metabolizmanın hızlanmasına yardımcı oluyor.

Vücuttaki toksin ve enfeksiyonların arınmasını sağlar. Bu sayede iç organların daha düzenli, sağlıklı çalışmasını sağlar.

Çay olarak tüketildiğinde tokluk hissi verir, kan şekerini düzenler.

Stresi azaltır, kişinin sakinleşmesini, rahatlamasını sağlar.

Yüksek tansiyonu düşürmede etkilidir.

Güçlü antioksidan özelliği sayesinde kanserli hücrelerle savaşmada etkilidir.

Zeytin, sağlık açısından herhangi bir risk teşkil etmeyen bir besindir. Her yaşta insan rahatlıkla tüketebilir. Ancak fazla tüketildiğinde midede ekşime hissi, ishal görülebilir.

Zeytinle birlikte yağı da çok besleyici ve faydalı bir besindir. Zeytinyağının hücre yenileyici özelliğinden dolayı cilde kullanılıyor. Ancak yüz bölgenize fazla sürerseniz kıl köklerini kuvvetlendirecektir. Bunun sonucunda da yüz bölgenizde kıllanma oluşabilir.

Zeytin ne işe yarar?

Zeytin, zeytin ağacının taneli meyvesidir. Tatlandırılarak yeşil ve siyah halde tüketiliyor. Özellikle kahvaltıların bir numaralı öğesidir. İçkilerin yanında meze olarak, salatalara garnitür olarak kullanılır. Ezilerek, ezme halinde de tüketebiliyor.

Zeytin sıkılarak yağı elde ediliyor. Yağı, yemeklerde, salatalarda, yumurta pişirmede kullanılıyor. Diş, baş ağrısını geçirdiği, hemoroide, şeker hastalığına iyi geldiği için sadece yağ olarak da tüketiliyor.

Zeytin ve yağıyla birlikte yaprağının faydaları bulunuyor. Yaprakları çay olarak tüketilebiliyor. Yaprakları haşlanarak, mantar, yanık, böcek ısırığında kullanılıyor.

Zeytin nasıl tüketilmeli?

Zeytin, yüksek besleyici, güçlü antioksidan özelliği nedeniyle sofraların, yemeklerin vazgeçilmez besinlerindendir. Bu nedenle özellikle kahvaltıda çocuklarınıza mutlaka işlenmemiş, siyah veya yeşil zeytin yedirmelisiniz. Her türlü yemeklerinizde, salatalarınızda mutlaka zeytinyağı kullanmalısınız.

Kilo, basur problemleriniz varsa, yemeklerden önce bir yemek kaşığı içebilirsiniz. Mide ülserine karşı korumada etkilidir. İdrar yollarını kayganlaştırdığı için lifli gıdalarla birlikte tükettiğinizde basur şikayetleriniz azalacaktır. Zeytinyağı cildi nemlendirdiği, hücreleri yenilediği için ellerinize, yüzünüze sürebilirsiniz.

Diyet yapıyorsanız, toksinlerden arınmak istiyorsanız zeytin yaprağı çayı içebilirsiniz. Günde içeceğiniz iki fincan çayla iç organlarınız daha düzenli çalışacaktır.

Zeytin yaprağı çayı nasıl hazırlanır?

Zeytin yaprağını taze olarak kullanabileceğiniz gibi kurutulmuş halde de kullanabilirsiniz. Bir cezveye 200 ml kaynar su ekleyin. Üzerine zeytin yaprağı taze ise 3-4 yaprak, kurutulmuş ise bir tatlı kaşığı ekleyin. 5 dakika demlenmesini bekleyin. Bütün bitki çaylarında olduğu gibi bekleme süresini fazla tutmayın. Tadı acıyacaktır. Mümkünse şeker eklemeden için. Tatlandırmak istiyorsanız bir çay kaşığı bal ekleyebilirsiniz.





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