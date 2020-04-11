Yemek Zeytinli cevizli ekmek tarifi: Evde zeytinli cevizli ekmek nasıl yapılır?

Zeytinli cevizli ekmek tarifi: Evde zeytinli cevizli ekmek nasıl yapılır?

Yemek

Zeytinli cevizli ekmek tarifi: Evde zeytinli cevizli ekmek nasıl yapılır?

Hem poğaça gibi lezzetli hem de ekmek gibi doyurucu bir tarif arıyorsanız zeytinli cevizli ekmek tarifi tam size göre olacaktır. Eğer sevdiklerinize hazırlamak için zeytinli cevizli ekmek tarifi arıyor ya da evde zeytinli cevizli ekmek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Zeytinli cevizli ekmek tarifi, evde zeytinli cevizli ekmek nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

11 Nisan 2020, Cumartesi 12:47 Son Güncelleme:
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Cevizi ve zeytini ekmekle birlikte tüketmek, ekmeğin daha da lezzetlenmesini sağlıyor. Eğer sizde sevdiklerinize hazırlamak için zeytinli cevizli ekmek tarifi arıyor ya da evde zeytinli cevizli ekmek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Zeytinli cevizli ekmek tarifi, evde zeytinli cevizli ekmek nasıl yapılır" haberimize bir göz atın. 

Zeytinli cevizli ekmek tarifi

Zeytinli cevizli ekmek malzemeleri

  • 35 adet zeytin
  • 1 avuç kırık ceviz
  • 1 çay kaşığı soğan tozu
  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu
  • 1 çay kaşığından az karabiber
  • 1 çay kaşığı fesleğen kurusu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı biberiye
  • 1 çay kaşığı kişniş tozu
  • 1 tatlı kaşığı instant maya
  • Aldığı kadar un
  • 2 kaşık zeytinyağı
  • 1 su bardağı ılık su

Zeytinli cevizli ekmek yapılışı

Derin bir kapta ılık su ve mayayı aktifleştirip içine un hariç tüm malzemeleri koyun. Tuz ve tozlar eriyinceye kadar karıştırın ve tüm malzemeler karışınca unu ekleyin. Hamur toparlanınca yarım saat hamuru mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamuru pişirme kabına alın ve üzerine zeytinyağı sürün. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede pişirin. Ekmeği tamamiyle soğuduktan sonra kesin.

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