Zeytinli sable tarifi: Zeytinli sable nasıl yapılır?

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Zeytinli sable tarifi

Zeytinli sable malzemeleri

200 gram un

1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Yarım su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin

8 dal taze biberiye

Karabiber

150 gram tereyağı

Tuz

Zeytinli sable yapılışı

Un, rendelenmiş parmesan peyniri, zeytin, ince kıydığınız biberiye ve karabiberi karıştırma kabına alınıp karıştırın. Tereyağını ilave edin. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar mutfak robotundan geçirin. Hamuru hafif unladığınız tezgah üzerine alıp yoğurun ve bir merdane yardımı ile açın. Hamurdan bir kalıp yardımıyla parçalar kesin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine tuz serpip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Zeytinli sable soğuduğunda servis edin.