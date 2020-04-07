Zeytinli sable tarifi: Zeytinli sable nasıl yapılır?
Farklı, sağlıklı ve lezzetli tarifler arıyorsanız zeytinli sable tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için zeytinli sable tarifi arıyor ya da zeytinli sable nasıl yapılır merak ediyorsanız "Zeytinli sable tarifi, zeytinli sable nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
07 Nisan 2020, Salı 18:25 Son Güncelleme:
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Daha önce zeytinli sable yemediyseniz zeytinli sable tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için zeytinli sable tarifi arıyor ya da zeytinli sable nasıl yapılır merak ediyorsanız "Zeytinli sable tarifi, zeytinli sable nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.
Zeytinli sable tarifi
Zeytinli sable malzemeleri
- 200 gram un
- 1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
- Yarım su bardağı dilimlenmiş siyah zeytin
- 8 dal taze biberiye
- Karabiber
- 150 gram tereyağı
- Tuz
Un, rendelenmiş parmesan peyniri, zeytin, ince kıydığınız biberiye ve karabiberi karıştırma kabına alınıp karıştırın. Tereyağını ilave edin. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar mutfak robotundan geçirin. Hamuru hafif unladığınız tezgah üzerine alıp yoğurun ve bir merdane yardımı ile açın. Hamurdan bir kalıp yardımıyla parçalar kesin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine tuz serpip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Zeytinli sable soğuduğunda servis edin.