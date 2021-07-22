Zeytinyağı saça nasıl uygulanır?

Zeytinyağının doğal ve iyileştirici gücü vardır. Bu bilgiyi savunan Hipokrat, zeytinyağı bazlı yaraları ve travmaları tedavi etmek için bazı merhemler kullanıyordu. Aynı zamanda da bilinen ilk tıp adamıydı. Orta Çağ’da hem güzelleşmek hem de hem evleri aydınlatmak için zeytinyağı tercih edilirdi. Bugün de atalarımızın yaptığı gibi, mükemmel tadı, eşsiz aroması ve insan sağlığına faydaları ile yemeklerimizden güzellik ve sağlık ürünlerimize kadar pek çok alanda zeytinyağı kullanılıyor. Zeytinyağını saçlara dipten uca uygulayabilirsiniz.

Zeytinyağı, saçların beslenmesini ve sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. Olabildiği kadar zeytinyağını şampuan öncesinde sürmeyi tercih etmeniz gerekir. Sadece birkaç yemek kaşığı zeytinyağını saçınıza dökerek uçlardan başlayarak köklere doğru ilerleyebilirsiniz. Aynı zamanda saçınıza masaj yaparak iyice saç diplerine yedirmeniz gerekir. Bu işlem teknik olarak saçınızın kuru taraflarının iyi bir şekilde nemlenmesini sağlar. Banyonun ısısı da zeytinyağının faydasını daha da arttırır. Saçınızı istediğiniz zaman yıkayabilirsiniz. Ama zeytinyağını saçınızda ne kadar uzun tutarsanız etkisi de bir o kadar fazla olur.

Zeytinyağını saça uygulamadan önce;

-Yağı biraz ısıtabilirsiniz. Ama yağı çok ısıtmamaya ya da yakmamaya özen göstermeniz gerekir.

-Isıttığınız yağı kafa derinize uygulayabilirsiniz.

-Başınızı eğerek tüm saçınıza zeytinyağını dipten uca uygulayabilirsiniz.

-Saçınızı öne doğru tarayıp saç derinize masaj yapabilirsiniz.

Zeytinyağı saça haftada kaç gün kullanılmalı?

Zeytinyağı içeren maskelerin ve zeytinyağının saçta istenen etkiyi göstermesi için zeytinyağının saçlara haftada 1 ya da 2 defa uygulanması gerekir. Zeytinyağı, saça uygulandıktan sonra 30 dakika ve 1 saat arasında saçta bekletilmesi gerekir. Saçlarınız çok kırılıyor ve sağlıklı uzamıyorsa saçlarınızı zeytinyağı ile nemlendirebilir ve besleyebilirsiniz. Zira zeytinyağı içinde yer alan antioksidanlar saçınızın doğal görünmesinin yanı sıra bir de sağlıklı uzamasına da yardımcı olur.

Zeytinyağı dökülen saça iyi gelir mi?

Zeytinyağı, dökülen saç köklerinin güçlenmesine ve saçların daha sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Zeytinyağı çok iyi bir antioksidan kaynağıdır ve içinde çok faydalı vitamin ve mineraller yer alır. Aynı zamanda zeytinyağının içinde bulunan A ve E vitaminleri, saçların daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. Zeytinyağı, saç derisini besleyerek saç köklerinin güçlenmesini sağlar ve saçların dökülmesini önler. Zayıf ve cansız saçlara uygulandığı zaman saçların canlanmasını sağlar. Uzadıkça zayıflayan saçlar için zeytinyağı bazlı saç maskelerinin kullanılması önerilir. Zeytinyağı, saçın nem dengesinin korunmasını sağlar.

Saç derisinin yeterince beslenmemesi saçın kepeklenmesine ve saç dökülmelerine neden oluyor. Bu nedenle ayda en az bir defa zeytinyağı ile saç maskesi yapmak gerekir. Zeytinyağını saçlarınıza uygularken saç derisine masaj yaparak saçlarınızın gürleşmesini sağlayabilir ve yeni saç oluşumunu hızlandırabilirsiniz. Zeytinyağını özellikle de saçın kuru kısımlarına uygulamaya özen göstermeniz gerekir. Saçınızı bir bone ile kapatarak zeytinyağını saçınızda 15 dakika kadar bekletmeniz gerekir. Ilık su ile saçlarınızı durulamanız gerekir. Ardından güzelce saçınızı şampuanla yıkayabilirsiniz. Bu saç bakım rutinini haftada bir defa sürekli olarak uygulayarak saçlarınızın nem dengesini korumasına ve daha canlı bir şekilde uzamasına yardımcı olabilirsiniz. Zeytinyağı, saçların ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri verir ve saçların dökülmesini engeller.



