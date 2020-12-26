Zeytinyağında dünya kalitesi

Balıkesir’e bağlı Gömeç’te A+ seviyesinde ilk üretim tesislerini kuran, Güven Asa ve Asiltane Zeytinyağları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan İstikbal, Posta’nın sorularını yanıtladı. İstikbal, Türkiye’de ilk kez yerin 7 metre altında özel korumalı depo alanları da bulunan tesislerini ve üretimde kalite anlayışlarını da anlattı.

Güven Asa ve Asiltane’yi anlatır mısınız?

Zeytine sadece tutkuyla bağlanmakla kalmayıp, hayata ve gelecek nesillere de fayda sağlama amacıyla 2009 yılında Güven Asa markamızın ilk adımlarını attık. Aynı yıl butik bir üretim tesisi ile girdiğimiz bu yolda; kendimizi geliştirmeye ve markamıza değer katmaya devam ettik. 2014’te Türkiye’nin sektördeki en büyük yatırımını yaparak, hijyen ve teknolojinin tüm imkanlarıyla donatılan Türkiye’nin ilk ve tek A+ zeytinyağı üretim tesisi olan Güven Asa Zeytinyağı Tesisi’ni Balıkesir-Gömeç’te hayata geçirdik. Dünyanın en kaliteli yağlık zeytinlerinin yetiştiği ve en fazla oksijen yoğunluğuna sahip Kaz Dağları eteklerinde bulunan Kuzey Ege Bölgesi’nin rüzgarları ile büyüyor ve üretiyoruz.

Asiltane ise bu köklü ve devasa çatı altında 2019-2020 üretim sezonunda hayata geçirdiğimiz bir marka. Amacımız, o asil taneleri en uygun şekliyle hasat edip, maksimum özen ve hassasiyetle üretim prosesini tamamlayarak en saf, en leziz ve en sağlıklı haliyle sofralara dost edebilmek. Asiltane olarak; ‘Köklerde başlayıp, dallarda yeşeren dostluk’ inancıyla, sağlığın, sofranın, güzelliğin, yaşamın ve gelecek nesillerin dostu olmakta kararlıyız.

Öne çıkan özellikleriniz, üretim detayları, ürünler hakkında bilgi alabilir miyiz?

Türkiye’nin ilk ve tek A+ üretim tesisine sahip olma gücümüzle, sağlık, lezzet ve doğallığı koruyarak tüm zeytinyağı tutkunlarının gerçek zeytinyağını tatmasına öncülük ediyoruz. 11 bin metrekaresi kapalı, toplam 23 bin metrekarelik bir alanda günlük 600 ton sıkım ve 3 bin ton depolama kapasitemizle tüketicilerimize maksimum sağlık ve lezzeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Yerin altında depo

Üretim tesisimizde, doğa ile uyumlu son teknoloji 2 faz ‘ekolojik’ sistemler ile zeytinyağı üretimindeki kalite anlayışımız en üst seviyede. Üretime giren zeytinleri Türkiye’de ilk ve tek olan çift yıkama işlemi ile temizliyoruz. Böylelikle, temiz üretimin yanı sıra zeytin tanelerindeki tarımsal kalıntıları minimum seviyeye getirerek, sağlığa en uygun bir şekilde üretim yapıyoruz. Yine Türkiye’de ilk ve tek olarak kullanılan osmoz su arıtma sistemi ile zeytinlerimiz içme kalitesinde suyla iki defa yıkanıyor. Bu temizleme sürecinin ardından zeytinlerin sıkım işlemine geçilmesi de insan sağlığına verdiğimiz değerin en somut kanıtı niteliğinde. Ayrıca, zeytinyağının üretimi kadar depolama şartları da bir o kadar önemli. Üretim tesisimizde, Türkiye’de ilk olarak yerin 7 metre altında yapılmış 18 C-22 C aralığında özel korumalı depolama alanlarımız mevcut. Bu sayede, zeytinyağının tazeliği ve kalitesinin uzun süre korunması da maksimum seviyede diyebiliriz. Şişeleri otomatik hatlarında, el değmeden doluyor. Ardından, kalite kontrol noktalarında kontrol ediliyor.

9 ayrı kalite belgesi

Hammaddeden son ürüne kadar üretimin her aşaması kalite ile gıda güvenliği politikasına uygun olarak kontrol altında. Üretime başladığımız yıldan bu yana, yetkilendirilmiş uluslararası sertifikasyon kuruluşlarının girdi denetimleri sonucunda, dokuz ayrı uluslararası ‘High Level’ kalite belgesine layık görülmemiz ise insan sağlığına verdiğimiz değerin kanıtı niteliğinde. Ayrıca, Güven Asa üretim tesisi olarak, ‘3T’ yani; ‘Temizlik, Temizlik, Temizlik’ ilkesini benimseyerek; hasattan üretime, üretimden depolamaya kadar her aşamada özenle ve titizlikle yol alıyoruz. Sektöre örnek olacak bir üretim tesisimiz var. Güven Asa olarak e-ticaret satışlarımızın yanı sıra, özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde birçok ulusal ve yerel market zincirlerinde ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Asiltane zeytinyağlarımız ise yine e-ticaret satışlarımızla birlikte birçok seçkin noktada yer alıyor.

164 dakikada yağa dönüşüyor

Türkiye’de başka bir örneği olamayan Asiltane ‘Limited’ Özel Hasat yağımızın bu yıl ikincisini tüketicilerimizle buluşturduk. Geçen yıl olduğu gibi, yine bu yıl da 27 Eylül-15 Ekim 2020 tarihleri arasında noter huzurunda gerçekleştirdiğimiz; en kısa 128 dakikada ve en uzun 164 dakika içerisinde hasat edilerek üretilip şişelendi. Sınırlı sayıda üretimini yaptığımız ürünümüz, içinde barındırdığı yüksek fenol değerleri ve 0.2-0.3 arasındaki asit oranı ile sektöre sağladığımız bir katma değer ve ilham niteliğinde diyebilirim. Zeytinden zeytinyağına tüm aşamalarda, sistemimizi özel olarak soğutularak 20∞C’nin altında tuttuk ve erken hasat ve soğuk sıkım işleme prensipleri tam anlamı ile uyguladık. Burada öncelikli hedefimiz; yeşil zeytin meyvesinde çok yüksek oranda bulunan fenolik bileşenlerin ve antioksidan kapasitesinin maksimum düzeyde zeytinyağına geçişini sağlamak. Limited Özel Hasat, sürdürülebilirlik ilkemiz kapsamında da her sene daha iyisini hedeflediğimiz bir AR-GE çalışması özelliği taşıyor. Bu üretim prosesimizi Güven Asa ve Asiltane’nin tüm soğuk sıkım ürünlerinde de hassasiyetle uyguluyoruz. Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık’ta bulunan bahçelerimizden topladığımız zeytinlerimizi maksimum 5 saat içinde zeytinyağına dönüştürerek şişeliyoruz.