Zeytinyağında maksimum sağlık ve lezzet

Güven Asa & Asiltane Zeytinyağları Yönetim Kurulu Eş Başkanı Hasan İstikbal, üretime 2009 yılında butik olarak başladıklarını söyledi. İstikbal, “2014’te 10 milyon dolarla sektördeki en büyük yatırımlardan birini yaparak, Türkiye’nin ilk ve tek A+ zeytinyağı üretim tesisi olan Güven Asa Zeytinyağı Tesisi’ni Balıkesir Gömeç’te hayata geçirdik. Asiltane ise 2019-2020 üretim sezonunda hayata geçirdiğimiz bir marka. Asiltane olarak; ‘Köklerde Başlayıp, Dallarda Yeşeren Dostluk’ mottomuzla; sağlığın, sofranın, güzelliğin, yaşamın ve gelecek nesillerin dostu olmakta kararlıyız” dedi.

GÜNEŞ ENERJİSİNE YATIRIM

Son üç senede yaptıkları 12 milyon TL’lik ek yatırımla daha da kusursuz bir üretimi hedeflediklerini belirten İstikbal, “Yatırımlarımız sürüyor. Sürdürülebilirlik kapsamında güneş enerjisi ile üretim yapmayı planlıyoruz. 500 bin Euro’luk bir yatırımla, 2022’nin sonuna kadar Türkiye’nin ilk ve tek ‘Yeşil Zeytinyağı Üretim Tesisi’ni hayata geçireceğiz. Yağmur sularını depolayıp kullanacağız” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE İLK VE TEK

Güven Asa Üretim Tesisi’nin 12 bin 500 metrekaresi kapalı, toplam 23 bin metrekarelik bir alana sahip olduğunu belirten İstikbal, günlük 600 ton sıkım ve 3 bin ton depolama kapasitesi sayesinde tüketicilere maksimum sağlık ve lezzet sunmak için çalıştıklarını söyledi. İstikbal, üretim süreci hakkında şu bilgileri verdi: “Doğa ile uyumlu, son teknoloji iki faz ‘ekolojik’ sistemler ile zeytinyağı üretiyoruz. Zeytinleri Türkiye’de ilk ve tek olan çift yıkama işlemi ile temizliyoruz. Böylece tarımsal kalıntıları minimum seviyeye getiriyoruz. Yine Türkiye’de ilk ve tek olarak kullanılan ‘Osmoz Su Arıtma Sistemi’ ile zeytinlerimizi içme suyu kalitesinde iki defa yıkıyoruz. Zeytinyağında üretim kadar depolama da önemli. Türkiye’de ilk ve tek olarak hayata geçirdiğimiz, yerin 7 metre altında 180 C – 220 C aralığında özel korumalı ve iklimlendirmeli depolama alanlarımız mevcut. Böylece zeytinyağının tazeliğini ve kalitesinin uzun süre, maksimum seviyede koruyoruz. Şişeler, otomatik dolum hatlarında el değmeden dolduruluyor.”

TAM 149 DAKİKADA HASATTAN ŞİŞEYE

AR-GE çalışması özelliği taşıyan ürünlerinden bahseden İstikbal, şunları söyledi: “Türkiye’de başka bir örneği olmayan Asiltane ‘Limited’ Özel Hasat zeytinyağımızın bu yıl üçüncü serisini tüketicilerimizle buluşturduk. 20 Eylül-15 Ekim 2021 tarihleri arasında noter huzurunda ve 149 dakika içerisinde hasat edilerek üretilip şişelendi. Sınırlı sayıda ürettiğimiz ürünümüz, içinde barındırdığı 400+ mg/kg polifenol miktarı ile 0.2-0.3 arasındaki asit oranı sayesinde adeta bir antioksidan deposu.”

‘3T’ FORMÜLÜ

İnsan sağlığına büyük önem verdiklerini vurgulayan İstikbal, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üretime başladığımız yıldan bu yana, yetkilendirilmiş uluslararası sertifikasyon kuruluşlarının girdi denetimleri sonucunda, dokuz ayrı uluslararası “High Level” kalite belgesine layık görülmemiz, insan sağlığına verdiğimiz değerin kanıtı niteliğinde. Ayrıca, Güven Asa Üretim Tesisi olarak, ‘3T’ yani; ‘Temizlik, Temizlik, Temizlik’ ilkesini benimseyerek her aşamada özenle ve titizlikle yol alıyoruz.”

SATIŞ NOKTALARI

Hasan İstikbal, satış noktaları hakkında da şu bilgileri verdi: “Güven Asa markamız ile geçen yıllara oranla çok daha fazla yerel ve ulusal market zincirlerinde yer alıyoruz. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de birçok markette varız. Asiltane markamız da Migros, MacroCenter ve seçkin satış noktalarında bulunuyor. Satış kanallarımız gün geçtikçe genişliyor. Kendi mağazalarımız ve her iki markamızın da e-ticaret sitelerinin yanı sıra geleneksel kanallar ile de tüketicilerimize ulaşıyoruz.”

2021 ÖDÜLLERİ

Bu yıl; İtalya, New York, Londra, Japonya, Kanada, Yunanistan, Arjantin, İsrail ve Anatolia olmak üzere; 9 ayrı ülkeden toplam 27 adet ödül almaya hak kazandıklarını belirten Hasan İstikbal, bu durumun ne kadar titiz ve özenerek üretim yaptıklarının kanıtı olduğunu söyledi.

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