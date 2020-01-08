Zeytinyağlı barbunya tarifi: Zeytinyağlı barbunya nasıl yapılır?
Türk kültüründe etli yemeklerin yeri ayrı olduğu gibi zeytinyağlı yemeklerinde yeri ayrıdır. Zeytinyağlı yemekleri oldukça sever ve çeşitliliğini sağlarız. Zeytinyağlı bir yemek yapmak istiyor ve ne yapacağınız hakkında bilgini yoksa zeytinyağlı barbunya tarifi tam size göre olacaktır. Eğer "zeytinyağlı barbunya tarifi, zeytinyağlı barbunya nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.
Hem ana yemek olarak tüketilen hemde ara sıcak olarak servis edilebilen zeytinyağlı barbunya tarifi oldukça lezzetli bir yemektir. Hızlı ve pratik şekilde hazırlayabileceğiniz zeytinyağlı barbunya tarifi için "zeytinyağlı barbunya tarifi, zeytinyağlı barbunya nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Zeytinyağlı barbunya tarifi
Zeytinyağlı barbunya malzemeleri
- 1 kilogram taze barbunya
- 1/2 çay bardağı zeytinyağı
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 adet büyük boy patates
- 2 adet orta boy havuç
- 2 adet orta boy domates
- 2 su bardağı sıcak su
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
Zeytinyağlı barbunya yapılışı
Barbunyanın kabuklarını ayıklayın bol suda yıkayın ve üzerini geçecek kadar su ilave edin. Orta ateşte ortalama 10 dakika haşlayın. Yarım çar bardağı zeytinyağı derin bir tencerede kızdırın. 1 adet rendelenmiş soğan ve 2 diş ezilmiş sarımsağı katıp hafif bir renk alana kadar soteleyin. Küp küp doğranmış patates ve havucu da ekleyin ve ardından renk vermesi için 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave edip kavurmaya devam edin. Haşlanmış barbunyaları da tencereye ilave edip rendelenmiş domatesleri ve tuz, toz şekeri ekleyip kısık ateşte pişirmeye bırakın. Ocaktan aldığınız barbunyayı kapağı kapalı tencerede oda ısısına gelene kadar dinlendirin. Servis kapına aldığınız barbunyayı arzuya göre maydanozla süsleyip limon suyu sıkıp servis edebilirsiniz.
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