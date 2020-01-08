Hem ana yemek olarak tüketilen hemde ara sıcak olarak servis edilebilen zeytinyağlı barbunya tarifi oldukça lezzetli bir yemektir. Hızlı ve pratik şekilde hazırlayabileceğiniz zeytinyağlı barbunya tarifi için "zeytinyağlı barbunya tarifi, zeytinyağlı barbunya nasıl yapılır" haberimize göz atın.

Zeytinyağlı barbunya tarifi

Zeytinyağlı barbunya malzemeleri

- 1 kilogram taze barbunya

- 1/2 çay bardağı zeytinyağı

- 1 adet orta boy kuru soğan

- 2 diş sarımsak

- 1 adet büyük boy patates

- 2 adet orta boy havuç

- 2 adet orta boy domates

- 2 su bardağı sıcak su

- 1 tatlı kaşığı domates salçası

- 1 tatlı kaşığı toz şeker

- 1 çay kaşığı tuz

Zeytinyağlı barbunya yapılışı

Barbunyanın kabuklarını ayıklayın bol suda yıkayın ve üzerini geçecek kadar su ilave edin. Orta ateşte ortalama 10 dakika haşlayın. Yarım çar bardağı zeytinyağı derin bir tencerede kızdırın. 1 adet rendelenmiş soğan ve 2 diş ezilmiş sarımsağı katıp hafif bir renk alana kadar soteleyin. Küp küp doğranmış patates ve havucu da ekleyin ve ardından renk vermesi için 1 tatlı kaşığı domates salçası ilave edip kavurmaya devam edin. Haşlanmış barbunyaları da tencereye ilave edip rendelenmiş domatesleri ve tuz, toz şekeri ekleyip kısık ateşte pişirmeye bırakın. Ocaktan aldığınız barbunyayı kapağı kapalı tencerede oda ısısına gelene kadar dinlendirin. Servis kapına aldığınız barbunyayı arzuya göre maydanozla süsleyip limon suyu sıkıp servis edebilirsiniz.

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