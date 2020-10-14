Günün her saatine uygun: Zeytinyağlı biber dolması tarifi

Tadını çok seveceğiniz zeytinyağlı biber dolması tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için zeytinyağlı biber dolması tarifi arıyor ya da zeytinyağlı biber dolması nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Zeytinyağlı biber dolması yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Zeytinyağlı biber dolması tarifi

Zeytinyağlı biber dolması malzemeleri

1 kilogram dolmalık biber

2 adet kuru soğan

1 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı karabiber

Yarım demet maydanoz

Birkaç dal taze nane

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı şeker

Yarım kahve fincanı kuş üzümü

Yarım kahve fincanı kadar dolmalık fıstık

1 adet büyük boy domates

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

Zeytinyağlı biber dolması yapılışı

Öncelikle iç malzemesi için kuru soğanları doğrayın ve yarım çay bardağı zeytinyağında kavurun. Soğanlar kavrulunca rendelenmiş veya robottan geçirilmiş 1 adet domatesi ekleyin ve karıştırın. Yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinçleri ilave ederek hafifçe kavurun. Dolmalık fıstıklar, kuş üzümü, tarçın, kuru nane, karabiber, toz şeker ve tuzu da ilave edin. Karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Son olarak ince doğradığınız maydanoz ve taze naneyi de ekleyin, karıştırın. Ardından dolmalık biberlerin kapak kısmını açın ve güzelce yıkayın. Her biberin içine yarısını biraz geçecek kadar iç harcı doldurarak tencereye yerleştirin. Dolmaların kapağına domates veya patates kapatabilirsiniz. Daha sonra uygun bir tencereye doldurulur. Son olarak üzerine yarım çay bardağı kadar zeytinyağı gezdirin ve biberlerin yarısına gelecek kadar su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatarak pişmeye bırakın. Pirinçler yumuşayıncaya kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.



