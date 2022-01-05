Akşam yemeklerinin vazgeçilmezi olacak zeytinyağlı kuru fasulye tarifi, evde yapabileceğiniz pratik yemeklerden birisi. Peki, zeytinyağlı kuru fasulye nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız zeytinyağlı kuru fasulye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ZEYTİNYAĞLI KURU FASULYE TARİFİ

Zeytinyağlı kuru fasulye malzemeler

1 su bardağı kuru fasulye

1 baş soğan

1 yemek kaşığı salça

1/2 (yarım) kahve fincanı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat (Islatmak için)

1 çay kaşığı tuz (Islatmak için)

ZEYTİNYAĞLI KURU FASULYE YAPILIŞI

1 su bardağı kuru fasulyeyi, 1 çay kaşığı tuz ve karbonatla suda ıslatarak 1 gece bekletin.

Soğanları küçük küçük doğrayın. Zeytinyağında kavurun. Sonra salçayı ilave edin.

Birkaç kez karıştırdıktan sonra yıkayıp, süzülen fasulyeleri ilave edin.

Üstünü gecene kadar sıcak su koyun. Tuz ilave edin.

Kısık ateşte 20 dakika pişirin. Yumuşadıysa kapatın.



