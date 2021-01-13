Yemek Zeytinyağlı patlıcan yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi
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Zeytinyağlı patlıcan yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi

Yemek

Zeytinyağlı patlıcan yemeği nasıl yapılır? Zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi

Zeytinyağlı yemekleri çok seviyorsanız zeytinyağlı patlıcan yemeği ile sofralarınızı şenlendirin. Patlıcan yemeğini sevenler zeytinyağlı patlıcan yemeği nasıl yapılır merak ediyor. Zeytinyağlı patlıcan temeği tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

13 Ocak 2021, Çarşamba 13:25 Son Güncelleme:
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Sağlıklı ve lezzetli bir yemek hazırlamak istiyorsanız zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi tam size göre bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi arıyor ya da zeytinyağlı patlıcan yemeği nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Zeytinyağlı patlıcan temeği tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

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Zeytinyağlı patlıcan yemeği tarifi

Zeytinyağlı patlıcan yemeği malzemeleri

  • 1 kg patlıcan
  • 8 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 2 domates
  • 3 çarliston biber
  • Tuz
  • 1 çay kaşığı toz şeker
  • 1 su bardağı su

Üzeri için

  • Kıyılmış maydanoz

Zeytinyağlı patlıcan yemeği yapılışı

Patlıcanların saplarını kesin ve alacalı bir şekilde soyun. Kalın çubuklar şeklinde doğrayıp, tuzlu suda bekletin. Soğanları, domatesleri ve biberleri de küçük küçük doğrayın. Ardından kapaklı bir tavanın içinde zeytinyağını ısıtın ve soğanları ekleyin. Doğradığınız soğanları pembeleşinceye kadar kavurup sarımsakları ekleyin ve 1-2 kez karıştırın. Salçayı sarımsakların üzerine ilave edin ve kavurmaya devam edin. Suyunu sıktığınız patlıcanları da karışımın içine ekleyin ve 1-2 dakika karıştırarak pişirin. Patlıcanların üzerine iri doğradığınız biber ve küp küp doğradığınız domatesleri ilave ederek karıştırın. Son olarak tuz, toz şeker ve suyunu ilave ederek kapağı kapalı olarak suyunu çekinceye kadar pişirin. Üzerini kıyılmış maydanozla süsleyin.

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