Yemek Şifa deposu: Zeytinyağlı portakallı rezene kökü tarifi

Şifa deposu: Zeytinyağlı portakallı rezene kökü tarifi

Yemek

Şifa deposu: Zeytinyağlı portakallı rezene kökü tarifi

Sağlıklı ve lezzetli yemek tarifleri denemek istiyorsanız zeytinyağlı portakallı rezene kökü tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için zeytinyağlı portakallı rezene kökü tarifi arıyor ya da zeytinyağlı portakallı rezene kökü nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz. Zeytinyağlı portakallı rezene kökü yapılışı için haberimize bir göz atın.

08 Ekim 2020, Perşembe 14:26 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız, tam bir sağlıklı deposu olan zeytinyağlı portakallı rezene kökü tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için zeytinyağlı portakallı rezene kökü tarifi arıyor ya da zeytinyağlı portakallı rezene kökü nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz. Zeytinyağlı portakallı rezene kökü yapılışı için haberimize bir göz atın.

Zeytinyağlı portakallı rezene kökü tarifi

Zeytinyağlı portakallı rezene malzemeleri

  • 1 kg kök rezene
  • 1 adet patates
  • 1 adet havuç
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • Yarım soğan
  • 2 diş kıyılmış sarımsak
  • 1 adet küçük boy portakal
  • Yarım su bardağı su
  • 2 dal maydanoz
  • 2 dal dereotu
  • Tuz

Zeytinyağlı portakallı rezene kökü yapılışı

Rezene, patates ve havucu irice doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğan ve sarımsağı soteleyin. Sırasıyla üzerine havuç, rezene ve patates ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Birkaç dakika sote edip suyu ekleyin. Tencerenin üzerine sebzelerin kararmasını önlemek için ıslak bir yağlı kağıt yerleştirip, kapağını kapatın. 20 dakika pişirip ince doğranmış portakalı tencereye ekleyin. 10 dakika daha pişirip ocaktan alın. Soğuduktan sonra kıyılmış maydanoz ve dereotu ile servis yapın.

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