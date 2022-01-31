Zihin sağlığı için 'Unutuyorum, yoksa Alzheimer mi oluyorum' stresi de tehlikeli!
Uzmanlar, “Bugünlerde her şeyi unutuyorum yoksa Alzheimer mı oluyorum” düşüncesinin bile kişide bir stres yarattığını belirtiyor. Stres ise hafızayı olumsuz etkiliyebiliyor. Uzmanlar, bunun da Alzheimer açıcından ciddi bir risk faktörü olduğunu belirtiyor.
31 Ocak 2022, Pazartesi 10:57 Son Güncelleme:
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Çağın en korkulan hastalıklarından biri Alzheimer. Türkiye’de 600 binin üzerinde aile bu hastalıkla mücadele ediyor. Yapılan araştırmalara göre yaşlanan Türkiye nüfusu göz önüne alındığında 2050’li yıllarda bu rakamın katlanarak artacağı tahmin ediliyor.
Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Kenan Yücel, stres ve alzheimer arasındaki ince çizgiye dikkat çekiyor. Birçok nedene bağlı olabilecek günlük unutkanlıklarda “Alzheimer mı oluyorum” düşüncesinden uzak durulması gerektiğine işaret eden Dr. Yücel şu uyarıda bulunuyor:
Bu korku ile yaşamak bir stres kaynağı oluşturur ve bugün biliniyor ki, stres, depresyon, üzüntü, hepsi beyin özelinde hafıza bölümlerinde negatif etki yapar ve unutkanlığı belirgin bir şekilde arttırır. Dolayısıyla, hayatımızı korku ve endişe ile doldurmak yerine, düzeltebileceğimiz faktörler üzerinde çalışmamız daha etkili olabilir.
ALZHEIMER HASTALIĞI GENETİK Mİ?
Alzheimer, bunama (demans) vakalarının büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Beyin hücrelerinin azalması ve yıkımına neden olan ilerleyici bir hastalık olan Alzheimer'da hastalarının çoğu 65 yaş ve üzerinde.
Alzheimer olgularının yüzde 5’inden daha azı genetik bir geçiş gösterebiliyor. Bu olgular da genellikle erken yaşlarda, 40-50 yaş civarında başlıyor. Bu nedenle birinci derece yakınında bu hastalık olan kişiler bazı belirtileri kendilerinde görürse erkenden doktora danışmaları tavsiye ediliyor.
ALZHEIMER YATKINLIĞI OLAN KİŞİLERİN HANGİ BELİRTİLERE DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR?
- Kafa karışıklığı
- Olayları unutmak
- Nesnelerin ve kişilerin isimlerini hatırlayamamak
- Yolları karıştırmak
- Karar verememek
- Sürekli aynı şeylerden bahsetmek
- Kaygılı hissetmek
- Ruh hâlinde yaşanan dalgalanmalar
HER UNUTKANLIK ALZHEIMER DEĞİL!
Kızılay Kartal Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Kenan Yücel, “Günümüzde unutkanlık şikâyeti her yaş grubunda çok sık görünen bir yakınmadır. Her unutkanlık Alzheimer değildir, bazen beslenme yetersizliği, duygu durum bozukluğu gibi nedenler de sebep olabilir ve bu faktörler düzelince unutkanlık gerileyebilir” dedi.
ALZHEIMER YA DA BUNAMAYA KARŞI YAPILMASI GEREKENLER
“Alzheimer’da hastalığın gelişmesini tamamen önleyen veya hastalığı tamamen ortadan kaldıran bir tedavi günümüzde henüz bulunmamaktadır" diyen ve sadece hastalığın ilerlemesini yavaşlatan ilaçların olduğunu belirten Dr. Kenan Yücel, ancak vücudumuzun sağlığı için yapabileceğimiz ve Alzheimer’dan bizleri uzak tutabilecek bazı önlemler olduğunu ifade ediyor. Bunları şu şekilde sıralıyor:
- Düzenli bir yaşam sürmek
- Sağlıklı beslenmek
- İyi uyumak
- Alkol ve sigaradan uzaklaşmak
- Sosyal ilişkileri her zaman canlı tutmak
- Spor yapmak
- Cep telefonları, sosyal iletişim araçları, sosyal medya alanlarında gereğinden fazla zaman harcamamak
- Bol su tüketmek
- Bulmaca çözmek
- Hafıza güçlendirici oyunlar oynamak
- Şarkı, şiir ezberlemeye çalışmak
- Yeni bir dil öğrenmek
- Zihinsel faaliyetleri canlı tutmak