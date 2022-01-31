Çağın en korkulan hastalıklarından biri Alzheimer. Türkiye’de 600 binin üzerinde aile bu hastalıkla mücadele ediyor. Yapılan araştırmalara göre yaşlanan Türkiye nüfusu göz önüne alındığında 2050’li yıllarda bu rakamın katlanarak artacağı tahmin ediliyor.

Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Kenan Yücel, stres ve alzheimer arasındaki ince çizgiye dikkat çekiyor. Birçok nedene bağlı olabilecek günlük unutkanlıklarda “Alzheimer mı oluyorum” düşüncesinden uzak durulması gerektiğine işaret eden Dr. Yücel şu uyarıda bulunuyor:

Bu korku ile yaşamak bir stres kaynağı oluşturur ve bugün biliniyor ki, stres, depresyon, üzüntü, hepsi beyin özelinde hafıza bölümlerinde negatif etki yapar ve unutkanlığı belirgin bir şekilde arttırır. Dolayısıyla, hayatımızı korku ve endişe ile doldurmak yerine, düzeltebileceğimiz faktörler üzerinde çalışmamız daha etkili olabilir.

ALZHEIMER HASTALIĞI GENETİK Mİ?

Alzheimer, bunama (demans) vakalarının büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Beyin hücrelerinin azalması ve yıkımına neden olan ilerleyici bir hastalık olan Alzheimer'da hastalarının çoğu 65 yaş ve üzerinde.

Alzheimer olgularının yüzde 5’inden daha azı genetik bir geçiş gösterebiliyor. Bu olgular da genellikle erken yaşlarda, 40-50 yaş civarında başlıyor. Bu nedenle birinci derece yakınında bu hastalık olan kişiler bazı belirtileri kendilerinde görürse erkenden doktora danışmaları tavsiye ediliyor.

ALZHEIMER YATKINLIĞI OLAN KİŞİLERİN HANGİ BELİRTİLERE DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR?

Kafa karışıklığı

Olayları unutmak

Nesnelerin ve kişilerin isimlerini hatırlayamamak

Yolları karıştırmak

Karar verememek

Sürekli aynı şeylerden bahsetmek

Kaygılı hissetmek

Ruh hâlinde yaşanan dalgalanmalar

HER UNUTKANLIK ALZHEIMER DEĞİL!

Kızılay Kartal Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Kenan Yücel, “Günümüzde unutkanlık şikâyeti her yaş grubunda çok sık görünen bir yakınmadır. Her unutkanlık Alzheimer değildir, bazen beslenme yetersizliği, duygu durum bozukluğu gibi nedenler de sebep olabilir ve bu faktörler düzelince unutkanlık gerileyebilir” dedi.

ALZHEIMER YA DA BUNAMAYA KARŞI YAPILMASI GEREKENLER

“Alzheimer’da hastalığın gelişmesini tamamen önleyen veya hastalığı tamamen ortadan kaldıran bir tedavi günümüzde henüz bulunmamaktadır" diyen ve sadece hastalığın ilerlemesini yavaşlatan ilaçların olduğunu belirten Dr. Kenan Yücel, ancak vücudumuzun sağlığı için yapabileceğimiz ve Alzheimer’dan bizleri uzak tutabilecek bazı önlemler olduğunu ifade ediyor. Bunları şu şekilde sıralıyor:

Düzenli bir yaşam sürmek

Sağlıklı beslenmek

İyi uyumak

Alkol ve sigaradan uzaklaşmak

Sosyal ilişkileri her zaman canlı tutmak

Spor yapmak

Cep telefonları, sosyal iletişim araçları, sosyal medya alanlarında gereğinden fazla zaman harcamamak

Bol su tüketmek

Bulmaca çözmek

Hafıza güçlendirici oyunlar oynamak

Şarkı, şiir ezberlemeye çalışmak

Yeni bir dil öğrenmek

Zihinsel faaliyetleri canlı tutmak









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