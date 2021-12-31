Zihinde nikotin alışkanlığını nasıl bitiririz?

Türk uzmanlar tarafından geliştirilen Life Kivi yöntemi ile sadece zihin terapileri ile nikotin alışkanlığından kurtulmak mümkün.

Yüksek oranda nikotin içerikli olan sigara, bağımlılık etkisi yaratan zararlı maddeler arasında yer alır. İçerisindeki zehirli, kanserojen ve toksik madde sayısı 4800’ü aşan sigara, insan vücudu ve sağlığı için oldukça zararlı olan ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de binlerce insanın sağlığını olumsuz bir şekilde etkiler. Küçük yaş gruplarındaki bireylerden, yetişkin bireylere kadar herkeste, büyük sağlık sorunlarına sebep olan bir bağımlılık yaratabilir.

Sigarayı bırakmak için, bireylerin izlemesi gereken çeşitli yollar vardır. Başlangıçta psikolojik bir kararlılık gerektiren sigara bırakma sürecinde yapılan araştırmalar sonucu en etkili yöntem olan, nöropsikolojik yöntem büyük oranda başarı sağlamıştır.

Nöropsikolojik nikotin bırakma yöntemi nedir?

Tüm dünyada yaygın olarak kullanılan, kanıta dayalı bir psikoterapidir. Bazı düşünce ve davranış kalıplarının kişinin uyumunu bozduğu temeline dayanır. Bu düşünce ve davranış kalıplarını fark etmek ve bunları değiştirecek teknikler öğretmek tedavinin temel hedefidir.

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