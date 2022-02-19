Türkiye Zihinsel engelli kadın öldürüldü

Zihinsel engelli kadın öldürüldü

Türkiye

Zihinsel engelli kadın öldürüldü

Samsun’da zihinsel engelli bir kadın kafasına sert bir cisim ile vurulmak suretiyle öldürüldü.

19 Şubat 2022, Cumartesi 18:43 Son Güncelleme:
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Olay, Samsun’un Alaçam ilçesinin Kalıkkaraçukur Mahallesi’nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli Hüsne Ersoy (62), evde ölmüş halde bulundu. Yapılan ilk incelemede kadının kafasına sert bir cisim ile vurulduğu belirlendi.

Jandarma olayla ilgili yaşlı kadının bakıcıları A.T. (14) ve E.T. (16) adlı kız kardeşleri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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